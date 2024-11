EDUCAÇÃO

Local, horário e transporte: tudo sobre o segundo dia do Enem

Estudantes farão avaliação de Matemática e Ciências da Natureza neste domingo (10)

Millena Marques

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 11:00

Registro do 1º dia de prova do Enem para os baianos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é neste domingo (10). Após realizarem as provas de Linguagens e Ciências Humanas na primeira fase (3 de novembro), os estudantes farão as avaliações de Matemática e Ciências da Natureza (45 questões de cada, totalizando 90 perguntas).

Os portões serão abertos no mesmo horário do último domingo, às 12h, e serão fechados às 13h. A prova será iniciada a partir das 13h30. No segundo dia, a duração do exame é de 5h. Ao todo, cinco milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2024.

Os candidatos só podem deixar o local de prova a partir das 15h30, mas só levarão o caderno avaliativo se saírem nos últimos 30 minutos.

Local

O local da prova continua o mesmo do primeiro, que está disponível na Página do Participante, no Cartão de Confirmação de Inscrição. Esse documento apresenta o número de inscrição, data e hora.

O que levar?

É obrigatório levar um documento de identificação e caneta esferográfica preta de tinta preta com material transparente.

Também é aconselhável levar o cartão de confirmação de inscrição impresso, disponível na Página do Participante.

É permitido levar lanches e medicamentos, que serão vistoriados pelo chefe de cada sala.

O que é proibido?

São proibidos óculos escuros, relógios, canetas de material não transparente, chapéus, viseiras, livros, lápis e outros objetos de papelaria.

Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados dentro de envelopes concedidos pelo chefe de sala, que permanecerão lacrados durante todo tempo de prova.

Gabarito e resultado

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará os gabaritos oficiais no dia 20 de novembro. Já os resultados serão publicados no dia 13 de janeiro de 2025 na página do participante.

Transporte

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas terá acesso gratuito neste domingo (10), segundo dia de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das 5h às 0h, horário de funcionamento normal do metrô.

Para embarcar gratuitamente, os candidatos devem se dirigir à catraca exclusiva na estação e apresentar o comprovante de inscrição do Enem e um documento oficial com foto ao colaborador da concessionária. A gratuidade acontece após determinação do Governo do Estado da Bahia, o Poder Concedente.