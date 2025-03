SUSTO

Loja de estofados pega fogo em Salvador

Duas pessoas ficaram feridas

Um incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (20) em uma loja de estofados na rua Luiz Régis Pacheco, no bairro Uruguai, em Salvador. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma grande quantidade de fumaça e pessoas se afastando do estabelecimento. >

O dono da loja e uma gestante foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio e estão em estado estável. Um casal de idosos que mora ao lado da loja ajudou a prestar socorro. Na edificação vizinha, no primeiro andar, vivem os idosos e no segundo moram um outro casal com duas crianças. >