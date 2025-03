SALVADOR

Loja temporária da Shein registra recorde de vendas: veja itens mais procurados

A pop-up montada na capital baiana registrou a melhor performance de vendas da história da varejista

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de março de 2025 às 13:10

Loja temporária da Shein registra recorde de vendas no Brasil: veja itens mais procurados Crédito: Divulgação

Não deu pra quem quis. Em pouco tempo os ingressos de acesso foram esgotados. Os números mostram que a loja temporária da Shein em Salvador, que funcionou entre os dias 12 e 16 de março, bateu recorde de público. E mais do que isso: de vendas também. A pop-up atingiu a marca de mais de 10 mil visitantes em cinco dias e teve produtos esgotados desde o segundo dia. Segundo informações da varejista global de moda, beleza e lifestyle, a loja instalada na capital baiana registrou a melhor performance de vendas na história, com a comercialização de 11 mil itens no período. O número representa 85% do estoque trazido para Salvador.>

“Mais uma vez, Salvador nos recebeu muito bem e os números comprovam isso: o melhor resultado em vendas de pop-ups na nossa história. Vendemos mais de 85% do estoque, número que supera a nossa última loja que detinha o recorde anterior, com 73%”, afirma Raquel Arruda, diretora de Marketing da SHEIN. “Preparamos uma ambientação totalmente inspirada na cidade, o que gerou identificação imediata. A curadoria de peças estava alinhada com as principais tendências de moda e o público também aprovou. Essa foi a nona loja temporária da SHEIN no Brasil e estamos cada vez mais certos de que a experiência física complementa a digital”, completa.>

O evento aconteceu entre os dias 12 e 16 de março e marcou o início da temporada de pop-ups stores em 2025. O espaço de 500 m² contou com cenografia especial, para remeter ao sol, ao mar e ao céu da capital baiana. Além disso, a loja teve, pela primeira vez, uma a área exclusiva da Cajuni, marca própria da SHEIN, conhecida pelas estampas tropicais que refletem a energia e a cultura brasileira. “No marketing, a experiência é tudo. Quando abrimos uma pop-up, o público tem a chance de ver, provar e levar nossos produtos para casa na hora. Isso gera uma proximidade maior, nos ajuda a entender melhor o que o cliente quer e reforça nossa proposta de colocar o consumidor no centro de tudo”, explica Raquel. Segundo a executiva, o sucesso obtido a cada nova loja temporária reflete justamente a busca por essa conexão mais forte com os consumidores, proporcionando não apenas um momento para fazer compras, mas também para fazer interações.>

Itens mais vendidos: >

1- Camisa floral feminina>

Camisa floral Crédito: Divulgação

2 - Vestido longo com estampa de mármore >

Vestido longo com estampa de mármore Crédito: Divulgação

3 - Camisa de manga longa com estampa>

Camisa de manga longa com estampa Crédito: Divulgação

4 – Colete de Linho >

Colete de Linho Crédito: Divulgação

5- Top preto estampado >