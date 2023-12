Luís Carneiro é nomeado desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Crédito: Divulgação

Luís Carlos Gomes Carneiro Filho, ex-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, foi nomeado neste sábado (23) como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.



O ato foi publicado oficialmente neste sábado (23). Com isso, Luís Carlos ocupará a vaga destinada ao Ministério Publico do Trabalho, onde atuou por 13 anos e ocupou postos de destaque, como a chefia da regional baiana por três mandatos consecutivos, de 2017 a setembro deste ano.

Antes de ser nomeado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva em ato que contou também com a assinatura do ministro da Justiça Flavio Dino, o ex-procurador-chefe do MPT na Bahia disputou uma eleição entre membros do MPT e encabeçou a lista sêxtupla de candidatos à vaga do Quinto Constitucional destinada a membros do Ministério Público. Entre os desembargadores, Luís Carneiro teve votação unânime.

Luís Carneiro tem 42 anos e é natural de Recife-PE. É formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina.

O novo desembargador trabalhou na advocacia privada, entre 2005 e 2006, nas áreas cível, trabalhista e empresarial. Em seguida foi aprovado em concurso para a Advocacia Geral da União, onde permaneceu por 4quatro anos, para depois fazer concurso e ingressar no MPT em 2010, sendo inicialmente lotado na unidade do órgão de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.