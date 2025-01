UNICEF

Mais de 112 mil crianças e adolescentes exercem trabalho infantil na Bahia

Bahia ocupa segunda colocação no ranking de estados com mais crianças e adolescentes nessa situação

Atrás apenas de São Paulo, a Bahia é o segundo estado com maior índice de crianças e adolescentes, entre 0 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil. Ao todo, 112,4 mil pessoas dessa faixa etária vivem essa condição no estado baiano. Em São Paulo, esse número é de 221 mil. Os dados são do estudo Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil – 2017 a 2023, divulgado pelo Unicef na última quinta-feira (10).