Mais de 300 PMs atuarão na Barra neste domingo (19)

Trio que vai embalar torcedores rubro-negros na comemoração do título. Crédito: SSP/Divulgação

Mais de 300 policiais militares vão atuar na Barra, neste domingo (19), no evento que celebra o acesso do Esporte Clube Vitória à série A. A festa, que será no Farol da Barra, a partir das 16h, contará com três trios. Um comandado por Ivete Sangalo, outro por Léo Santana e o terceiro pelo cantor Oh Polêmico. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o trabalho preventivo é desenvolvido por unidades subordinadas aos Comandos de Policiamentos Regional Atlântico e Missões Especiais.

Com início previsto paras 15h, no Farol da Barra, os participantes contarão com o apoio especial da Polícia Militar, como explica o comandante do CPR- Atlântico,coronel Ricardo Passos. “Estaremos distribuídos em pontos estratégicos e as equipes farão o patrulhamento a pé, montado, motorizado, além bases móveis instaladas”, concluiu.

Ivete Sangalo foi a última atração confirmada na festa que vai comemorar o acesso do Esporte Clube Vitória à Série A e ao título de campeão do Brasileirão Série B. A participação de Ivete, que é torcedora do Vitória, foi confirmada pelo Prefeito de Salvador, Bruno Reis, neste sábado (18). “Alô, pessoal! Acabei de saber de mais uma rubro-negra confirmada amanhã: Ivete Sangalo! Todo mundo vai colar na comemoração do Leão!”, escreveu no X (antigo Twitter).