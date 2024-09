SERVIÇO

Mais de 42 mil modelos novos da carteira de identidade já foram emitidos na Bahia

Em dois meses de emissão da nova Carteira de Identidade, 42.201 baianos já fizeram o documento. Atualmente, 38 postos estão oferecendo o serviço, o que inclui todas as unidades do SAC em Salvador e cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista e Barreiras. O prazo para fazer a troca termina em 2032. Os dados foram apresentados durante um balanço da Secretaria da Segurança Pública (SSP), realizado nesta segunda-feira (16).

A diretora do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Ana Cecília Bandeira, aproveitou para informar que a frota do departamento recebeu dez novos rabecões, dois ficarão na capital e oito seguirão para o interior, o que deve reduzir o tempo de resposta para as ocorrências. O DPT recebeu dois novos equipamentos para exames de alcoolemia e fará a formatura de mais 500 peritos criminais.