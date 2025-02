PRIMEIRO EMPREGO

Mais de 70 vagas para Jovem Aprendiz são ofertadas na Bahia; veja áreas de atuação

Interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro

As oportunidades são para as áreas de comércio e varejo, e não é preciso ter experiência para participar da seleção. Os interessados podem se inscrever neste site até o dia 28 de fevereiro. >

Silvia Duarte, gerente executiva de RH, Business Partner e Operações de RH do Grupo DPSP, destaca a relevância da iniciativa. “Com o nosso Programa Jovem Aprendiz, os participantes têm a chance de dar os primeiros passos na carreira com apoio e muito aprendizado. Aqui, eles ganham autonomia, aprendem com os melhores gestores, e ao final do programa, podem concorrer a vagas internas, garantindo a continuidade de sua trajetória no nosso time”, afirma. >