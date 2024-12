ENERGIA ELÉTRICA

Mais de seis mil ligações irregulares foram desligadas em regiões turísticas para Réveillon no estado

Energia recuperada daria para abastecer 84 mil residências durante 15 dias

Mais de seis mil ligações irregulares foram encontradas e desligadas pela Neoenergia Coelba, nos últimos dois meses, em regiões turísticas para o Réveillon. De acordo com a distribuidora, a energia recuperada foi de 5,2 milhões de quilowatts/hora, suficiente para abastecer 84 mil residências durante 15 dias.

Nas praias de Lauro de Freitas e Camaçari, em apenas um dia, foram encontrados 23 estabelecimentos, entre restaurantes, pousadas e casas de veraneio, com irregularidades. Somente nesta ação, 100 mil quilowatts/hora de energia foram recuperados.

“As ações fazem parte do planejamento da Neoenergia Coelba para o Verão 2024/2025. Além de garantir a segurança da população, a remoção das ligações irregulares promove maior confiabilidade ao fornecimento de energia, visto que as irregularidades sobrecarregam o sistema e podem gerar interrupções”, explicou o gerente da Receita da Neoenergia Coelba, Madson Melo.

As ações de combate às ligações clandestinas seguirão acontecendo diariamente durante todo o Verão. No Réveillon, a distribuidora manterá profissionais fiscalizando os locais onde haverá festejos e irá remover as irregularidades encontradas.