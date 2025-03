APREENSÕES

Mais de uma tonelada de drogas apreendida este ano é incinerada em Salvador

As drogas foram apreendidos durante ações da Polícia Civil na capital e em Feira de Santana

As ações estão inseridas no contexto da Operação Narke 3, uma iniciativa nacional de combate ao tráfico de drogas, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com o apoio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). >