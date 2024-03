ORIGEM NÃO FOI IDENTIFICADA

Manchas de óleo preocupam pescadores em São Francisco do Conde

Segundo Associação de Pescadores, denúncias de trabalhadores da região começaram no dia 25 de fevereiro

Publicado em 11 de março de 2024 às 22:10

Manchas de óleo atrapalham trabalho de pescadores e marisqueiros Crédito: Reprodução

Manchas de óleo têm causado prejuízos aos pescadores do Mangue do Ilhote, em Santo Estevão, distrito de São Francisco do Conde. A Associação Dos Pescadores, Marisqueiras, Piscicultores e Maricultores de Madre de Deus e São Francisco do Conde (APMPDA) afirma que vem recebendo denúncias sobre o derrame desde o último dia 25.

Segundo José Antônio Santos, conhecido como Zé Tunel, presidente da organização, a presença do óleo está contaminando os manguezais e a área de pesca e mariscagem, o que diminui a renda dos trabalhadores com frutos do mar e mariscos. Ele diz ainda que mais de cinco mil pescadores e marisqueiras estão sendo prejudicados com o derramamento, e algumas equipes de pesca estão 100% paradas.

“As redes dos pescadores ainda estão impregnadas de óleo, e até agora nenhuma providência [foi tomada]. Com essas ocorrências, perdemos 90% de nossa renda na pesca e na mariscagem”, diz Zé Tunel. Ele ressalta que o prejuízo é ainda pior devido à proximidade da Semana Santa, quando a procura por peixes e frutos do mar aumenta.

Além da perda financeira, mortes de animais marinhos também foram registradas em decorrência das manchas de óleo. “Diversos moluscos, crustáceos e espécies de peixes sumiram. Houve várias devastações como esta. Em 2002, alagou tudo de óleo. De lá para cá a gente vem tendo ocorrências recorrentes”, afirma Zé.

A origem do óleo ainda está sendo analisada. De acordo com marisqueiras da região, a empresa Transpetro coletou amostras das manchas, mas não deu mais respostas.

O presidente da APMPDA conta ainda que a Associação passou as informações para o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Segundo ele, após a denúncia, o Ibama comunicou o Inema, que entrou em contato com a associação nesta segunda-feira (11) e prometeu que enviará uma equipe para realizar diligências.