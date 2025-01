PRÉ-CARNAVAL

Márcia Freire e Jammil: Banda Mel anuncia convidados especiais para ensaio de Verão no Carmo

Os ingressos custam R$100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Após estrear em grande estilo, a Banda Mel prepara mais uma edição do “Já Pintou o Verão”, série de shows que antecipam o clima de Carnaval. O evento acontece neste sábado (4), a partir das 18h, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, e contará com as participações do cantor Rafa Barreto, vocalista do Jammil e Uma Noites, e da cantora Márcia Freire.