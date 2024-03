CRIME

Marido e amante são presos por morte de catequista em Sussuarana

Crime foi motivado por ciúmes e ambição, segundo a polícia

Publicado em 21 de março de 2024 às 15:37

Maria Georgete Rebelo Santos Crédito: Reprodução

Um casal apontado como responsável pela morte da idosa Maria Georgete Rebelo Santos, em Salvador, foi preso pela Polícia Civil, em cumprimento a dois mandados de prisão temporária. Maria, de 64 anos, foi encontrada morta no apartamento dela em Sussuarana, com sinais de violência.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são o marido de Maria Georgete e uma mulher com quem ele mantinha uma relação extraconjugal. De acordo com a polícia, foi a amante quem cometeu o crime, motivado por ciúmes e também por ambição, já que com a morte de Maria Georgete o dinheiro e bens dela iriam para o marido.

O homem foi localizado por policiais quando chegava no apartamento em que morava com a idosa, mesmo local do crime. A amante dele foi presa em Governador Mangabeira, no interior baiano.