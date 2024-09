NOVIDADE

McDonald’s inaugura nova unidade na orla de Salvador

Restaurante em Piatã contará com drive-thru

Da Redação

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 16:34

McDonald's de Piatã Crédito: Divulgação

O McDonald’s inaugurou na sexta-feira (27) mais uma unidade em Salvador. Acompanhando o crescimento na região da Orla, o restaurante fica na Avenida Octávio Magabeira, em Piatã, perto de um mercado, no sentido Pituba.

“A escolha do local reforça a nossa atenção à demanda percebida na região de Patamares e potencializada pela melhoria da infraestrutura da Orla da capital. Vamos continuar atendendo ao nosso público com refeições rápidas e de qualidade”, afirma Frederico Luz, franqueado do McDonald’s na Bahia.

A unidade gerou 50 vagas de trabalho - 35 dos novos funcionários estão em seu primeiro emprego formal. O gerente Edenilson Santana, que possui 18 anos no McDonald's, conta que esta foi sua primeira oportunidade profissional. "Trabalhar aqui foi o nascimento de uma paixão. Como primeiro emprego normalmente você entra como Atendente e vai desbravando sempre coisas novas. Com três meses de empresa já fui promovido e com três anos de casa cheguei ao cargo de Gerente de Plantão", explica Ednilson.

A nova unidade tem práticas sustentáveis em suas operações. Há separação de óleo e do lixo para reciclagem e iluminação de LED. O restaurante, que possui 303,6m², comporta até 60 pessoas sentadas e conta com quatro totens de atendimento, que permitem ao cliente realizar o pedido de forma autônoma.

O espaço contará ainda com o cardápio do McCafé e café da manhã, com itens como bolos, medialunas e diversas bebidas quentes e frias com café todos os dias.

A área externa possui 25 vagas para veículos, sendo duas para pessoas com deficiência e quatro para motos. O drive-thru e o balcão de atendimento funcionarão das 9h às 15h (de domingo a quinta) e das 9h às 5h, às sextas e sábados.

Serviço:

Endereço: Avenida Octávio Mangabeira, nº 1060, sentido Pituba - Piatã