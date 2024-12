INTERNADA

Médica grávida que foi baleada na BR-324 está entubada no São Rafael

A médica de 39 anos e a filha foram baleadas durante uma tentativa de assalto em Águas Claras

Vitor Rocha

Publicado em 20 de dezembro de 2024 às 20:16

Médica foi atingida por disparos de arma de fogo em tentativa de assalto Crédito: Reprodução / Redes sociais

A infectologista Vanessa Lustiago, grávida de cinco meses que foi baleada junto com sua filha na BR-324 na noite de quinta-feira (19), está entubada no Hospital São Rafael, em Salvador. A informação foi confirmada por Francisco Lustiago, pai da vítima. Apesar da gravidade do quadro, Vanessa e a filha Antonela, de 10 anos, apresentam condição estável. Já o bebê está em bom estado de saúde.

A médica de 39 anos e a filha, que está internada no Hospital Aliança, foram baleadas durante uma tentativa de assalto no bairro de Águas Claras, em Salvador. O pai e marido das vítimas é a principal testemunha dos fatos, segundo a Polícia Civil. O empresário relatou que trafegava pela rodovia quando avistou dois homens em uma motocicleta praticando assaltos na região. Na tentativa de frustrar a ação criminosa, ele teria direcionado o veículo contra os homens, que revidaram atirando, atingindo mãe e filha. A família viajava de Senhor do Bonfim para Salvador.

A 11ª Delegacia (Tancredo Neves) investiga a tentativa de duplo homicídio. Oitivas e diligências são realizadas no sentido de esclarecer as circunstâncias do fato e responsabilizar os envolvidos.