Medicamentos podem causar disfunção erétil mesmo após sua suspensão, alerta urologista

A disfunção erétil ou diminuição da libido podem ser causadas por uso de medicamentos como os que tratam a calvície, hipertensão, descongestionantes nasais e até mesmo os de enxaqueca, entre outros. E pode permanecer mesmo após a suspensão do uso. É o que explicou a professora assistente de Urologia na Escola de Medicina Icahn no Monte Sinai (EUA), Dra. Barbara Chubak, durante sua participação no Simpósio da American Urological Association neste final de semana. O evento integra o 39º Congresso Brasileiro de Urologia, realizado no Centro de Convenções de Salvador até terça-feira (21).