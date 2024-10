RECONHECIMENTO

Médico baiano Roberto Badaró integra lista dos cientistas mais influentes do mundo

Badaró é professor titular e chefe de pesquisa do Instituto SENAI de Sistemas Avançados de Saúde

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 19:05

Roberto Badaró Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, acaba de divulgar a lista dos 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo. O médico baiano Roberto Badaró, professor titular e chefe de pesquisa do Instituto SENAI de Sistemas Avançados de Saúde (ISI-SAS), foi classificado no ranking.

“A ciência é resultado do trabalho de muitas pessoas em torno de uma pergunta científica que precisa ser respondida. O prêmio e reconhecimento não é de uma pessoa só mas do trabalho de uma grande equipe numa instituição de excelência a exemplo da que estou hoje, o Cimatec”, disse Roberto em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Além dele, mais dois nomes que fazem parte do Senai Cimatec: Jailson Bittencourt de Andrade (pró-reitor de Pós-Graduação do Centro Universitário do próprio Senai Cimatec) e Milena Botelho Pereira Soares (professora titular do ISI-SAS).

“Tudo que posso dizer nesse momento é que recebo a notícia com muita emoção e gratidão a todas as pessoas e instituições que me apoiaram durante toda esta caminhada acadêmica e científica”, ressaltou o pesquisador e químico, Jailson Andrade.

A pesquisa, elaborada em parceria com a editora Elsevier, utiliza as citações do Scopus, maior base de dados de literatura revisada por pares. Os cientistas são classificados em 22 campos científicos e 174 subcampos.

A classificação é dividida em duas categorias: citações ao longo da carreira acadêmica e citações de 2023. Os três pesquisadores foram mencionados na categoria de citações por carreira. O repositório de dados da Elsevier, disponível gratuitamente, oferece informações sobre citações, índice h, índice hm ajustado de coautoria, citações de artigos e um indicador composto (c-score).