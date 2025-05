BAHIA

Ministério Público aciona banco na Justiça por superendividamento de consumidores

Instituição nega qualquer prática abusiva e diz que não foi notificada oficialmente sobre o caso

O Ministério Público da Bahia, por meio da 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Salvador, ajuizou na quarta-feira (14) uma ação civil pública contra o Banco BNP Paribas Brasil S.A., incorporador do Banco Cetelem, em razão de supostas práticas abusivas relacionadas à concessão de crédito.>

Segundo o MP, a ação foi baseada em denúncias de consumidores e em investigação do próprio Ministério Público, que identificou a concessão de empréstimos sem autorização, falta de informação clara nos contratos, cobranças indevidas e atendimento precário. >

Além disso, de acordo com o MP, foram constatadas cobranças abusivas, descontos não autorizados em benefícios previdenciários, ligações excessivas de cobrança, dificuldades para cancelar serviços e impedir a portabilidade de dívidas para outros bancos.>

Entre as condutas relatadas na ação estão o envio de cartões de crédito não solicitados, a inclusão de seguros sem autorização nas faturas, a cobrança de anuidades em desacordo com as ofertas feitas, bem como a recusa em fornecer boletos, contratos ou informações essenciais para a quitação de dívidas ou realização de portabilidade de crédito para outros bancos.>