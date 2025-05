EXECUTIVO

Prefeitura envia à Câmara projeto de Orçamento para 2026 com previsão de receitas de R$ 13,1 bilhões

Projeto seguirá agora para análise e deliberação dos vereadores de Salvador

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) encaminhou nessa quinta-feira (15) à Câmara Municipal de Salvador o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2026, com uma previsão de receitas totais de R$ 13,1 bilhões. Esse valor corresponde ao primeiro ano do novo ciclo orçamentário, que se estende até 2029. >

A Prefeitura informou que o projeto foi elaborado de acordo com os princípios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e define as diretrizes que nortearão a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).>

Entre os destaques do planejamento está a previsão de R$ 880,6 milhões em investimentos viabilizados por operações de crédito com instituições financeiras internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Esses recursos deverão impulsionar a execução de projetos estruturantes em áreas prioritárias. >

O PLDO 2026 foi construído com a participação de todos os órgãos da administração municipal e adota premissas econômicas conservadoras, alinhadas aos cenários projetados pelos principais indicadores nacionais. As estimativas consideram um crescimento do PIB de 1,7% e uma inflação de 4,4% (medida pelo IPCA), conforme projeções recentes do Banco Central.>