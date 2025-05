30 PROCESSOS

Estelionatário que se passava por advogado é preso em Salvador

Suspeito assinava peças processuais e usava documentos falsos para enganar as vítimas

Um homem de 52 anos foi preso nesta sexta-feira (16), no bairro da Pituba, em Salvador, por aplicar golpes na Região Metropolitana e no interior do estado. Contra ele, havia três mandados de prisão preventiva, expedidos pelas comarcas de Camaçari, na RMS, e também em Estância (SE). >

Natural de Estância, o investigado possui mais de 30 registros por estelionato. Ele se passava por advogado, assinava peças processuais e usava documentos falsos para enganar as vítimas. Durante a abordagem, foram apreendidos um documento com identidade falsa e o celular do suspeito que será periciado para aprofundar as investigações.>