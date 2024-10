PREPARAÇÃO

Mega aulão do Enem reúne cerca de 7 mil estudantes no Centro de Convenções de Salvador

Além de revisão de principais tópicos, evento contou com dicas de estratégias e momento para relaxar

Da Redação

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 15:06

Mega aulão do Enem Crédito: Priscila Machado/ Secom

Cerca de 7 mil estudantes participaram neste sábado (26) do mega aulão gratuito de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Centro de Convenções Salvador. Os alunos aproveitaram para rever tópicos importantes antes da prova, que acontece nos próximos dias 3 e 10 de novembro. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

A 5ª edição do mega aulão teve uma revisão temática, além de dicas estratégicas e emocionais para uma boa pontuação nas diferentes áreas do conhecimento do Enem.

O turno da manhã foi dedicado à área de Exatas, com aulas de Química, Biologia, Física e Matemática. À tarde, os alunos participam de algumas orientações e fizeram a revisão com professores de Geografia, Filosofia, História e Redação. O evento terá, ainda, a apresentação do Espetáculo Musical O Que Vou Ser Se Eu Já Cresci e um momento de descontração e relaxamento conduzido pelo DJ Pedro Chamusca.

O prefeito Bruno Reis postou nas redes sociais sobre o aulão, afirmando que sua gestão sempre vai priorizar a educação. "O Mega Aulão IngreSSAr é um sucesso! 8 mil alunos lotando o Centro de Convenções de Salvador com os melhores professores revisando os conteúdos para o Enem. É a Prefs colada com essa galera! Sou um resultado da educação e acredito que essas iniciativas são essenciais para transformação das pessoas. Educação sempre será uma prioridade para essa gestão", escreveu.

A vice-prefeita Ana Paula Matos destacou os resultados da ação nas edições anteriores. “Nós oferecemos 1000 vagas no Ingressar, inclusive ofertando o transporte, mas nessa revisão outros alunos se aproximam, se integram nesse projeto importante. Ano passado, tivemos alunos aprovados em medicina, fonoaudiologia , administração, direito e outros cursos com amplas concorrências, tornando sonhos realidades e dando oportunidades de vida para todo mundo que quer estudar. Nossa torcida é que todos sejam aprovados naquilo que seja, de fato, a sua vocação, para terem um futuro de alegria ,trabalho e sonhos realizados”, avaliou.

Preparatório

O mega aulão recapitula os assuntos mais cobrados no Enem e os temas que foram estudados ao longo do semestre durante a preparação do Ingressar iniciada em julho. Este ano, o Ingressar conta com a parceria dos cursos Análise, Impacto, Os Aprovados e Turbinados Maria Helena. O programa contempla jovens, com idades entre 16 e 29 anos, moradores de Salvador ou residentes das regiões metropolitanas do município, estudantes ou oriundos da rede pública de ensino da capital e beneficiários do programa Bolsa Família.

Também são contemplados egressos do 3º ano do Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública de ensino, bolsistas integrais em escolas particulares no Ensino Médio que estejam cadastrados no CadÚnico, tenham renda familiar de até três salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo.

