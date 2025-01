VIOLÊNCIA

Menina de 6 anos baleada dentro de casa em Salvador mora em área dominada pelo BDM

Caso é investigado pela Polícia Civil e ninguém foi preso até o momento

Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 11:31

Casa de criança baleada na Travessa Nossa Senhora de Lourdes, no Alto da Terezinha Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A menina de 6 anos que foi baleada no rosto dentro de casa, no bairro do Alto da Terezinha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, mora em uma área dominada pela facção Bonde do Maluco (BDM). Apesar do local ser vizinho a áreas disputadas por grupos criminosos, não há uma guerra armada no bairro, de acordo com moradores. Por isso, ao serem questionados pela reportagem, vizinhos da casa onde a menina foi baleada afirmaram que foram surpreendidos pelo caso e não sabem o que pode ter acontecido no local.

“A gente viu a agonia dos parentes para levar a criança para o hospital, mas não ouvimos tiroteio ou coisa do tipo. O bairro estava até vazio, porque na virada o pessoal vai para as praias ou viaja, mas eu fiquei aqui e não teve tiroteio. Nem esse disparo que acertou ela eu ouvi”, conta uma moradora, que prefere não se identificar.

Nas paredes, postes e fachadas de todas as ruas nas imediações da Travessa Nossa Senhora de Lourdes, onde a menina foi baleada, há pichações de siglas ‘T3’ e ‘BDM’, que fazem referência ao Bonde do Maluco.

As marcas da facção, segundo um outro morador que prefere não se identificar, evidenciam a ausência de uma guerra entre grupos criminosos no bairro. “Se está tudo marcado assim como você está vendo, é porque está ‘sossegado’. Eles [BDM] estão na área, mas não tem outras facções no momento. Já teve. Há pouco mais de um ano, o carro do meu irmão foi furado de bala. Porém, isso não está rolando mais aqui. Pelo menos, não nos últimos meses em que estamos aqui”, explica.

A garota foi baleada enquanto dormia, depois da celebração do Réveillon em família. De acordo com uma fonte policial, que não terá cargo e nome revelados, explica que os pais só perceberam o ferimento quando acordaram. “O caso só chegou ao nosso conhecimento quando eles deram entrada no hospital. Lá, os prepostos da PM ouviram os pais, que explicaram que não perceberam o momento em que a menina foi atingida. Eles só viram o ferimento no rosto e, na unidade, entenderam o que houve”, diz.

A vítima foi conduzida ao Hospital do Subúrbio, onde passou por procedimento cirúrgico e está entubada. Não há, entretanto, informações sobre o estado de saúde dela, e os familiares não foram localizados na casa onde vivem ou no Hospital do Subúrbio.

Procurada, a Polícia Civil (PC) confirmou apenas que investiga o caso, mas não deu informações sobre prisões ou possíveis suspeitos. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também confirmou a ocorrência e que a menina foi socorrida por familiares para o hospital.