PROCURADO

Menino de 8 anos morre atropelado por motoqueiro que empinava moto na Bahia

O motociclista fugiu após acidente

Um menino de 8 anos morreu atropelado na noite do domingo (2), em Caetité, no sudoeste da Bahia, por um homem que estava empinando a moto no momento do acidente. Arthur Souza Rocha não resistiu aos ferimentos e faleceu. O pai dele, Élio Alves Rocha, de 64 anos, também foi atingido e ficou ferido.>