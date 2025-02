EVENTO

Mercado do Rio Vermelho promove 1ª Feijoada Pré-Carnavalesca

Camisas serão vendidas na praça de alimentação da Ceasinha a partir de quarta-feira (5)

O Mercado do Rio Vermelho, equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), vai promover a 1ª Feijoada Pré-Carnavalesca, marcada para o dia 16 de fevereiro, a partir das 13h. Além do buffet de feijoada, a programação inclui apresentações da banda Bem Baiano, com participação de Lane Fuzi e Levi Alvim. As camisas, que serão vendidas na praça de alimentação da Ceasinha, a partir desta quarta-feira (5), custam R$ 85 (individual) e R$ 150 (casadinha). As bebidas serão comercializadas no local. >