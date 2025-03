AFETOS E RAÍZES

Mercado Modelo recebe primeira festa de casamento da sua história

Cerimônia acontece neste sábado (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de março de 2025 às 11:05

Taíse e Leandro escolheram celebrar a festa de casamento no Restaurante Maria de São Pedr, no Mercado Modelo Crédito: Marina Silva/CORREIO

Já imaginou realizar o sonho de casamento em um dos principais cartões-postais da capital baiana? O Mercado Modelo receberá neste sábado (15) a primeira festa de casamento no espaço em 113 anos de existência. Os noivos Taíse Conceição e Leandro Fiuza subirão ao altar da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, mas escolheram celebrar o matrimônio no restaurante do ponto turístico.>

Cerimônia religiosa foi realizada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Toda a festa foi pensada para exalar a baianidade e representatividade negra e soteropolitana. O Restaurante Maria de São Pedro foi escolhido por materializar os desejos do casal, que busca valorizar a ancestralidade, história e protagonismo que permeiam a relação. >

"Para fazer uma festa que pudesse celebrar o nosso amor, que a gente pudesse recepcionar nossos amigos e familiares, estávamos buscando um local que fosse próximo, mas que também trouxesse um significado", afirmou a noiva, dando ênfase ao fato de que o espaço foi fundado e liderado por uma mulher e, até hoje, também é comandado por uma família negra.>

Neta de Alaíde do Feijão, Taíse conta, ainda, que o local lhe traz outras afetividades e recordações da história de sua família. É da relação de proximidade com a família que, inclusive, vem a participação do Bloco afro Muzenza. "Desde pequena, eu e Leandro também frequentávamos blocos afro. O Muzenza fica localizado do lado do restaurante de minha avó, que atualmente é uma ancestral, que faleceu durante a Covid. Então o bloco afro Muzenza foi muito próximo da nossa família e, tê-los conosco no casamento, é um privilégio", celebrou.>

A escolha não se limita ao local da celebração. Em todo o planejamento, o casal fez questão de optar por profissionais com ideais alinhados aos dos noivos. "O nosso casamento está priorizando 99% dos nossos fornecedores, se não todos, profissionais negros, da fotografia ao vestido", afirmou Taíse.>

Além do desafio de realizar o tão sonhado casamento em um espaço público, a assessora do casamento, Joice Andreia Aguiar, também precisou lidar com o desafio de planejar toda organização e logística da festa em dois meses. "Um casamento leva em média um ano de planejamento. Esse casamento foi organizado de janeiro para cá, com o carnaval no meio", conta, orgulhosa.>

Joice Andreia Aguiar é assessora de noivos e responsável pela organização da festa Crédito: Acervo Pessoal

Para a realização ser possível, foi necessário obter autorizações específicas de órgãos da prefeitura de Salvador, por se tratar de um espaço público. "A gente precisa da autorização da prefeitura, de órgãos competentes, que, no caso, foi a Semop [Secretaria Municipal de Ordem Pública]. Junto a isso, eu, como assessora, vou atrás da polícia militar para solicitar um policiamento mais ostensivo na região", contou a organizadora, que já possui mais de 15 anos de experiência no ramo.>

"Eu já fiz casamento em uma praça lá em Candeias, que me deu a bagagem para fazer outro no Largo dos Aflitos, aqui em Salvador. A gente vai aprendendo em um e outro. Cada evento vai trazendo uma complexidade e com isso a experiência", destacou Aguiar.>

A festa será realizada ao fim do expediente do restaurante. A parte comercial não terá o funcionamento afetado pela festa.>