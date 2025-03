SALVADOR

Mercado Modelo suspende funcionamento no domingo (30)

Turístico e histórico, local recebeu recentemente seu primeiro casamento em mais de um século

O espaço, que completou 113 anos, viveu recentemente um momento histórico: no dia 15 de março, sediou seu primeiro casamento. Os noivos Taíse Santos e Leandro Fiuza celebraram a união no restaurante do mercado após a cerimônia na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. O evento contou com a presença do bloco afro Muzenza, agregando significado cultural à festa. >