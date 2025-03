TRANSPORTE

Metrô até o Campo Grande? Sedur autoriza contratação de projetos para expansão do modal

O novo tramo contará com um percurso de 1,2 km em via subterrânea, ligando a estação da Lapa ao Campo Grande

A secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, autorizou, na tarde desta terça-feira (11), a Companhia de Transportes da Bahia (CTB) a adotar as providências iniciais para a contratação dos projetos e obras do Tramo 4 da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas (SMSL), com o objetivo de ligar a estação da Lapa ao Campo Grande.>