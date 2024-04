VEM MAIS AÍ

Micareta de Feira 2024 terá Léo, Bell, Daniela, Psirico e mais; confira atrações

A Micareta de Feira de Santana 2024, primeiro e maior Carnaval fora de época do Brasil, acontece entre os dias 18 e 21 de abril. O evento contará pelo segundo ano consecutivo com o arrastão, marcando presença na segunda-feira (22), com o cantor feirense Thiago Aquino, além de diversas outras novidades nos quatro dias de festa, como a extensão do circuito Maneca Ferreira, principal rota da folia, que acontece na Avenida Presidente Dutra.