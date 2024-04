PRISÃO

Micareta de Feira: devedores de pensão alimentícia flagrados na festa são presos

Procurados pela Justiça da Bahia e de São Paulo, respectivamente, os homens foram abordados após passar pelos portais que controlam a entrada e saída dos foliões que curtem a festa no Circuito Maneca Ferreira. Ambos foram identificados por volta das 21h20, quando o Sistema de Reconhecimento Facial emitiu um alerta de que os foragidos estavam no evento.

O intervalo entre as prisões dos dois homens ocorreu com intervalo de 20 minutos. O procedimento foi igual para ambos: um alerta apareceu nas telas do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-M) e equipes da Polícia Militar próximas ao ponto onde eles estavam foram acionadas e enviaram a imagem dos suspeitos para um dos rádios LTE.