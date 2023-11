Micareta de Feira em 2024 acontecerá entre os dias 18 e 21 de abril

A Micareta de Feira de Santana em 2024 será realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril. O arrastão está mantido e acontece na segunda-feira (22). O Esquenta Micareta segue em 2024, com local a ser definido.



A reunião que decidiu a data da realização do evento de forma unânime, aconteceu na manhã desta terça-feira (14), no Mercado de Arte Popular (MAP) e foi presidida pelo secretário de Cultura, Esportes e Lazer, Jairo Carneiro Filho. O encontro contou com a presença de representantes de grupos culturais afro, reggae e samba, barraqueiros, artistas, empresários e profissionais de imprensa, dentre outros.