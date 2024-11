SORTE GRANDE

Milionário! Apostador da Bahia acerta a Lotofácil e fatura R$ 1 milhão

Apenas duas apostas no Brasil acertaram as 15 dezenas sorteadas

A Bahia ganhou mais um milionário! Uma aposta baiana acertou todas as dezenas sorteadas na Lotofácil no último sábado (16) e faturou R$ 1 milhão. O sortudo é de Prado, no sul do estado, e ganhou R$1.013.825,20 sozinho, uma vez que a aposta foi simples e de cota única.