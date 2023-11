Ministério da Justiça e Segurança Pública negocia construção de presídio federal na Bahia

A construção de um presídio federal em Salvador está sendo negociada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Governo do Estado. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (16) pela assessoria do Ministério.



“Confirmamos que estão em andamento tratativas e negociações com o Estado da Bahia, visando a assunção, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), de unidade penitenciária estadual e sua consequente adaptação para que integre o Sistema Penitenciário Federal. As discussões e planejamentos estão em fase de avaliação e processo de análise conjunta, pelas instâncias estaduais e a Senappen”, informou o Ministério, em nota.