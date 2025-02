IMUNIZAÇÃO

Ministério da Saúde amplia recomendação da vacina da dengue na Bahia

As doses com prazo de 2 meses de validade poderão ser remanejadas para municípios ainda não contemplados pela vacinação ou ser aplicadas em faixa etária ampliada

O Ministério da Saúde publicou nota técnica para todos os estados e o Distrito Federal para atualizar a recomendação de uso da vacina da dengue e permitir a ampliação do público-alvo desse imunizante, além do remanejamento para novos municípios, em caráter temporário, para doses com prazo de validade iminente.>