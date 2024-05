VEREDITO SAIU HOJE

Ministério Público vai recorrer da absolvição de tenente envolvido no Caso Joel

O policial Alexinaldo Santana Souza, tenente da Polícia Militar que comandava a operação que terminou com a morte do menino Joel da Conceição de Castro, foi absolvido. A sentença foi anunciada nesta terça-feira (7) após dois dias de julgamento. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai recorrer da decisão.

A decisão do júri gerou insatisfação de familiares da criança. O pai, que também se chama Joel, não conseguiu falar com a imprensa. "É a justiça brasileira. A vida continua", disse emocionado. A mãe, Miriam Moreno da Conceição, afirmou que esperava a condenação dos dois envolvidos – apenas o ex-policial militar Eraldo Menezes de Souza foi condenado a 13 anos e quatro meses em regime fechado quando acabar o trânsito em julgado.

“Há esperança [da condenação dupla após recurso], mas a gente sai daqui com a sensação de dever cumprido, em parte, porque conseguimos a condenação do autor dos disparos", disse Miriam após decisão do júri.

“A justiça foi feita porque vinculou apenas o autor do disparo à sanção penal. Eu entendo que o crime ali não foi querido pelo senhor Eraldo. Ao meu sentir, foi um homicídio culposo, sem intenção, sem dolo, mas o advogado de Eraldo irá posteriormente conversar com os senhores [imprensa”, completou Amaral.

Ao final do júri, a imprensa aguardou o advogado de Eraldo Menezes de Souza, Bruno Teixeira Bahia, na entrada do Fórum Ruy Barbosa, no entanto, a defesa do ex-policial não apareceu. O ex-policial não cumpre pena agora. Ele vai recorrer em liberdade e só será preso após acabar o trânsito em julgado - processo ainda vai passar pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.