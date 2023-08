Ministra Anielle Franco lamenta morte de Mãe Bernadete: 'Muito doloroso ver nosso povo sendo levado de formas tão cruéis'

"É muito doloroso ver nosso povo sendo levado de formas tão cruéis, por crimes motivados também por ódio. Uma comitiva liderada pelo MIR está indo à Bahia para garantir a proteção e defesa do território e de seus povos", escreveu. "Que os orixás acolham Mãe Bernardete. Toda a solidariedade aos familiares . E nosso profundo compromisso com todo o povo de axé!"

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia, também divulgou nota lamentando o crime. "Mãe Bernadete foi morta quando seus filhos e filhas do Candomblé se preparavam para liturgias que seriam realizadas nos próximos dias, numa dupla violação ao direito constitucional à proteção aos locais de culto e aos territórios de comunidades tradicionais", diz o texto.

A OAB presta solidariedade aos familiares da ialorixá e à comunidade e pede apuração do caso. "A OAB-BA conclama o Governo da Bahia e o Governo Federal a empreenderem todos os esforços necessários para identificar, julgar e condenar os assassinos de Mãe Bernadete e seu filho Binho do Quilombo e trazer justiça e paz ao Território Quilombola de Pitanga dos Palmares", diz, lembrando o filho de Mãe Bernadete, Flávio Gabriel Pacífico, o Binho do Quilombo, morto a tiros em 2017.