Ministro aciona Ouvidoria de Direitos Humanos após PM baiana matar 30 pessoas em uma semana

O avançou da letalidade da PM baiana despertou a atenção do ministro Silvio Almeida, chefe da pasta de Direitos Humanos e Cidadania do governo federal. Almeida anunciou, neste sábado (6), que acionou a Ouvidoria do órgão para acompanhar as 30 mortes ocorridas durante ações policiais na Bahia entre 28 de julho e 4 de agosto.



Segundo o ministro, intervenções policiais que resultam em números expressivos de mortes "não são compatíveis com um país que se pretende democrático e em consonância com os Direitos Humanos".