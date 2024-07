IGREJA CATÓLICA

Missa de Dia dos Avós enche igreja em Nazaré neste domingo

A liturgia também celebrou os sete anos de dedicação da Igreja Matriz da Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana

Bruno Wendel

Publicado em 28 de julho de 2024 às 12:18

Igreja celebra Dias dos Avós com missa cheia Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Uma homenagem à sabedoria e à experiência. No dia 26 de Julho a Igreja Católica comemora o Dia dos Avós - a data faz referência à celebração de Santana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora e avós de Jesus - e na manhã deste domingo (28), fiéis encheram a Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana, no bairro de Nazaré.

“Os avós são pessoas importantes na vida da família e na comunidade. A responsabilidade de criar os filhos é dos pais, mas os avós dão um carinho e um zelo especial aos netos”, declara o pároco da igreja, José Abel Carvalho.

A missa começou às 8h15. Entre os fiéis, estava o casal Sérgio e Vânia Almeida, 75 e 71, respectivamente. “Os avós têm uma função importante na família, porque têm a experiência de vida, que repassa também os valores para os netos”, diz Vânia. “Se Jesus aprendeu o Antigo Testamento, foi porque Maria ensinou. E Maria aprendeu com quem? Com os seus pais, Sant’Ana e Joaquim. Foram educadores”, complementa Sérgio. Não à toa, Senhora Sant'Ana é também padroeira dos professores.

Eduardo Roldão, 64, que também é avô, não escondeu a emoção de participar da cerimônia. “Hoje é um dia muito especial para nós, de mais idade, porque é um reconhecimento de anos de dedicação não só as nossas famílias, bem como ao próximo”, declara.

E o cuidar nem sempre está ligado ao parentesco. É o que destaca Lídia Andrade, 62, que também foi à missa. “Tive muitas andanças em vários estados e por isso não me firmei na Bahia, mas tive a oportunidade de ajudar vários jovens e hoje me sinto uma ‘avó emprestada’”, diz.

A missa deste domingo também foi em celebrou os sete anos de dedicação da Igreja Matriz da Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana. “Hoje, 28 de Julho, recordamos os sete anos que a igreja foi consagrada, dedicada depois da restauração de dez anos”, pontua o padre José Abel.

Avós celebram o seu dia na Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

A celebração fez parte dos festejos, que começaram no dia 23 deste mês. Na Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana as homenagens à padroeira tiveram o tema “Com Sant’Ana e em oração, somos todos irmãos e irmãs”. A comunidade paroquial realizou o tríduo, sempre precedido pela recitação do Terço, além da Santa Missa dedicada às crianças, adolescentes e jovens que estudam nas escolas que ficam no entorno da Igreja.

O ponto alto dos festejos, nesta sexta (26) , teve o início com a alvorada, repique de sinos e queima de fogos. Durante todo este dia, foram celebradas missas pelos paroquianos falecidos ou que repousam os restos mortais no ossuário da Igreja, pelos professores, avós e pessoas que se chamam Ana ou Joaquim, pelos aniversariantes do dia, comerciantes, trabalhadores e moradores do bairro de Nazaré.

festa de Sant’Ana

A festa de Sant’Ana é celebrada anualmente no dia 26 de julho, ocasião em que os católicos recordam a história de Sant’Ana, uma mulher que após anos de esterilidade, concedeu a vida à Virgem Maria, a mãe de Jesus. A data foi instituída no ano de 1584 pelo Papa Gregório XIII. Na década de 1960, o Papa Paulo VI juntou a esta data a comemoração de São Joaquim, esposo de Sant’Ana, por isso neste dia celebra-se também o Dia dos Avós.

Existem poucos dados biográficos sobre a vida de Sant’Ana, porém algumas referências sobre ela foram deixadas pelo Proto-Evangelho de Tiago, livro escrito no primeiro século e que não faz parte dos Evangelhos reconhecidos como oficiais pela Igreja. Entretanto, esses escritos são vistos como importantes obras históricas.