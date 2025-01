LUTO

Modelo baiana Genê Góes morre de câncer aos 33 anos

Jovem enfrentava doença há mais de um ano

A modelo baiana Genê Góes morreu na quarta-feira (1°) após enfrentar o câncer de mama por mais de um ano. Nas redes sociais, a jovem compartilhava a rotina de tratamento e vida nas passarelas. Ela chegou a desfilar pelo Afro Fashion Day em 2022 e 2024. Também era produtora e instrutora de passarela no projeto Raízes Mucunã.

Na última edição, a plus size disse em entrevista ao CORREIO que seu objetivo era representar as mulheres que lutam contra a doença. "Não desistam do sonho de vocês porque tudo é possível quando a gente quer", declarou. Ela participou da fase classificatória três vezes, mas em 2023 não conseguiu desfilar, pois estava internada.