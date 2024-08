CAMPANHAS

Monumentos de Salvador recebem iluminação cênica especial em agosto

As ações acontecem em pontos como o Elevador Lacerda e o Complexo Viário João Gilberto, na Avenida ACM

Da Redação

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 18:10

Elevador Lacerda Crédito: Lucas Moura/ Divulgação Secom

Os monumentos da cidade de Salvador vão receber iluminação cênica especial neste mês de agosto, para alertar sobre diversas datas. Até esta quarta-feira (7), a cor amarela será em alusão à Semana Mundial da Amamentação e instalada pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Logo depois, até o dia 15 de agosto, o foco é no Agosto Lilás, chamando a atenção para o combate à violência contra a mulher, campanha encabeçada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). As ações acontecem em pontos como o Elevador Lacerda e o Complexo Viário João Gilberto, na Avenida ACM.

“A iluminação cênica na cor lilás simboliza a importância do mês, dedicado ao combate à violência contra as mulheres. Em parceria com a SPMJ, durante agosto, nossos monumentos e viadutos serão iluminados pela Dsip, que está engajada em campanhas de conscientização para promover uma sociedade livre de feminicídio e qualquer violação dos direitos das mulheres”, declarou o diretor da Dsip/Semop, Ângelo Magalhães.

Outras ações

No próximo dia 15, as cores vermelho e azul vão predominar, comemorando o Dia Nacional do Cirurgião Vascular e da Consciência Vascular, a pedido da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). Na semana seguinte, entre quarta-feira (21) e sábado (24), a cor branca vai lembrar o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Pulmão e o Dia de Combate ao Fumo.