CRIME

Moradores denunciam arrombamentos de carros em praça de Nazaré

Dois veículos tiveram vidros quebrados e itens furtados na Praça Conselheiro Almeida Couto

Wendel de Novais

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 10:53

Carros teriam sido arrombados na Praça Conselheiro Almeida Couto Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Moradores da região da Praça Conselheiro Almeida Couto, no bairro de Nazaré, em Salvador, denunciaram o arrombamento de dois veículos estacionados no local entre a noite de quinta-feira (22) e a manhã desta sexta-feira (23). Os carros, que já tinham sido retirados quando a reportagem chegou ao local, tiveram vidros quebrados e itens furtados por suspeitos, de acordo com informações de quem vive nas imediações.

“Estava um carro atrás do outro. Quebraram um primeiro porque viram um celular dentro e aí estouraram o vidro para conseguir tirar. Era de um rapaz que veio trazer a mãe no hospital e estacionou o carro aqui. Quando ele voltou, encontrou o problema. O segundo, que estava na frente, ficou todo destruído, mas ninguém sabe de quem é ainda”, conta uma moradora, que prefere não se identificar.

A reportagem procurou a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para checar se registrou o crime, mas a corporação respondeu que não houve acionamento para a ocorrência. Ainda por meio de nota, a PM destacou que o policiamento na região é realizado pela 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) diuturnamente com o emprego de guarnições motorizadas, que fazem rondas ostensivas de caráter preventivo, contando ainda com o reforço do Pelotão de Emprego Tático Ostensivo (Peto) por conta do índice de ocorrências registradas no local.

Peça de um dos carros foi encontrada pela reportagem na praça Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O reforço responde a ações recorrentes de criminosos na área, segundo um outro morador, que tem medo de se identificar. “Não quero dizer meu nome para não ser visado, mas isso aqui é um problema que direto a gente vê. Várias vezes temos notícia de carros que foram arrombados ou danificados de alguma forma quando estacionam aqui”, relata o morador.