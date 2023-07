Morre baleia encalhada na Bahia que apareceu 'chorando' em vídeo

Baleia estava encalhada . Crédito: Reprodução

A baleia que encalhou duas vezes esse mês no litoral baiano morreu, confirmou nesta segunda-feira (17) o projeto Baleia Jubarte. Um vídeo que mostra o animal aparentando estar chorando viralizou nas redes sociais no final de semana.



A baleia encalhou primeiro no dia 8 de julho. Desde essa data, várias tentativas foram feitas para desencalhar o animal e devolvê-la para o mar, sem sucesso. Na sexta, três novas tentativas de rebocar o animal, que estava na praia do Caípe, em São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador, foram feitas, sem sucesso.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e Marinha do Brasil acompanharam as tentativas de salvar o animal. A baleia tinha uma fratura em uma das nadadeiras, o que complicava o cenário.

A suspeita é que o animal já tinha uma condição pré-existente de saúde quando encalhou. “Provavelmente essa foi a causa do insucesso das ações para o desencalhe, inclusive a tentativa neste final da semana de rebocá-la do local com apoio de embarcação da Transpetro”, diz o projeto em nota.

O texto acrescenta que a morte é um resultado comum em casos de encalhe de baleias desse porte. “Vale notar que em todo o planeta a imensa maioria dos encalhes de grandes baleias vivas termina em óbito, justamente porque a maioria deles ocorre por causas naturais anteriores ao encalhe. Ao longo da semana, um grupo de contato que incluiu o Projeto, INEMA, IMA, Centro Mamíferos Aquáticos/ICMBio e outras autoridades foi formado para buscar a melhor forma de atender a esse triste evento”.

O vídeo que viralizou mostra a baleia encalhada e uma pessoa dizendo "dá até para ver as lágrimas". O que aparenta ser o olho lacrimejando é a glândula contra ressecamento agindo. O óleo produzido busca proteger o globo ocular, especialmente com a baleia na terra, sujeita ao vento, o que resseca mais os olhos.