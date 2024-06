AOS 103 ANOS

Morre militar baiano que combateu na 2ª Guerra Mundial

Durante toda a sua trajetória pós-guerra, ele recebeu homenagens do Exército Brasileiro e do governo da Itália, da realização de cerimônias com a banda militar do Comando da 6ª Região Militar em sua residência em seus aniversários, e participando como convidado especial dos principais eventos militares na Guarnição.