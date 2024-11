BATIDA

Morre no hospital quinta vítima de acidente envolvendo ônibus com candidatos do Enem na Bahia

Ele era irmão do motorista do carro

14 de novembro de 2024

Laura, Olindo, Eulália e Tarcísio Crédito: Reprodução

A quinta vítima de uma batida entre um carro e um ônibus que levava participantes do Enem, na BA-144, morreu no hospital, nesta quinta-feira (14). O acidente aconteceu na noite do último domingo, em um trecho que liga Morro do Chapéu a Bonito, na região da Chapada Diamantina.

Luan Oliveira estava internado no Hospital de Irecê, onde chegou a passar por cirurgia, mas acabou morrendo. Ele era irmão de Tarcísio Oliveira de Jesus, de 31 anos, que dirigia o carro e também morreu na batida. As outras vítimas foram Eulália Lima, 29 anos, esposa de Tarcísio; Laura Silva Souza, 67 anos, e Olindo Lima, 85 anos, pais de Eulália.

O corpo de Luan será sepultado no Cemitério de Morro do Chapéu, onde já foram enterradas as outras vítimas.

Acidente