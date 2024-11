CHAPADA DIAMANTINA

Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente envolvendo ônibus com candidatos do Enem na Bahia

Motorista, esposa grávida e os sogros estavam em carro de passeio que bateu de frente com o ônibus

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 15:36

Laura, Olindo, Eulália e Tarcísio Crédito: Reprodução

Quatro pessoas de uma família morreram em um acidente na BA-144, no trecho entre Morro do Chapéu e Bonito, na Chapada Diamantina, na Bahia. O acidente aconteceu na noite de domingo (10), envolvendo um Fiesta Sedan e um ônibus escolar com participantes do Enem.

Além dos quatro mortos, todos do carro de passeio, cinco pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil informou que o motorista do ônibus fugiu do local. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Morro do Chapéu.

Com a batida frontal entre o carro e o ônibus, a parte frontal do veículo menor foi destruída. Os mortos foram identificados como Tarcísio Oliveira de Jesus, 31 anos, que era motorista do município de Bonito; Eulália Lima, 29 anos, esposa de Tarcísio, que estava grávida de sete meses; Laura Silva Souza, 67 anos, e Olindo Lima, 85 anos, pais de Eulália.

Luan Oliveira, irmão de Tarcísio, também estava no carro e sobreviveu, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde. Ele foi socorrido para o Hospital Regional de Irecê.

Eulália Lima estava grávida de sete meses Crédito: Reprodução

Os outro quatro feridos estavam no ônibus escolar e todos tiveram ferimentos leves. Três foram socorridos ao Hospital Municipal de Bonito e o quarto para o Hospital de Morro do Chapéu.