Mostra fotográfica a céu aberto homenageia baianas de acarajé no Centro Histórico de Salvador

A partir desta sexta-feira (17) a mostra fotográfica "Crias do Dendê" toma conta do Terreiro de Jesus e da Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador. A exposição é realizada pelo fotógrafo Mário Edson, que apresenta mais de 50 fotos em tamanhos grandes de baianas de acarajé da capital. O projeto faz parte da campanha “Dia da Baiana Feliz” que tem o propósito de fortalecer a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (Abam) e dar apoio à categoria das Baianas de Acarajé, símbolos do Brasil.

No dia 25 de novembro, às 10h da manhã, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos celebra uma missa especial em homenagem às baianas de acarajé, representadas pela Abam. Após a cerimônia, conduzida por Padre Lázaro Muniz, e que contará com a presença do prefeito Bruno Reis, as baianas sairão em cortejo rumo à Praça da Cruz Caída, acompanhadas pelo grupo percussivo Tambores e Cores, do Mestre Pacote. Chegando à sede da ABAM será realizado um almoço para 400 convidados. Neste dia também haverá uma série de três shows, com as bandas Di Papo, Cangerê de Sinhá, Samba Trator e Viola de Doze.