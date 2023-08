Motociclista é baleado no Vale da Muriçoca

Um motociclista foi baleado na manhã desta quinta-feira (17), no bairro da Federação, em Salvador.



Equipes da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamadas após denúncias de tiros na Rua Sérgio de Carvalho, na localidade do Vale da Muriçoca.



No local, os PMs encontraram o homem caído no chão, ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre as circunstâncias do crime.



Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado pelo posto policial do HGE e será investigado pela 7ª Delegacia (Rio Vermelho).