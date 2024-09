CEROL

Motociclista morre em acidente com linha de pipa 'temperada' na Bahia

Caso foi registrado neste domingo (1º)

Da Redação

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 17:06

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um motociclista morreu após ser atingido por uma linha de pipa “temperada” com cerol, em Eunápolis, no sul da Bahia. O passageiro que viajava com a vítima não se feriu. O caso aconteceu no último domingo (1º).

A vítima, identificada como Edmilson Morais Araujo, trafegava pela Avenida David J Fadini, bairro Juca Rosa, na periferia do município no momento do acidente. Ele dirigia no sentido Itagimirim x Eunápolis quando foi atingido pela linha.

O carona que estava no veículo com a vítima no momento do acidente não sofreu ferimentos. Edmilson morreu no local do acidente.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e encaminhamento para o Instituto Médico Legal (IML). O fio de cerol foi apreendido pelo DPT.