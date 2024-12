FISCALIZAÇÃO

Motorista de caminhão é flagrado com 24 comprimidos de rebite em Feira de Santana

A droga à base de anfetaminaé utilizada geralmente para inibir o sono

Um motorista de uma carreta Volvo foi flagrado, na segunda-feira (30), com 24 comprimidos de rebite, substância usada para inibição do sono, em trecho do Distrito de Humildes, no município de Feira de Santana (BA).