Mototaxista é esfaqueado durante corrida em Lauro de Freitas

Um mototaxista foi esfaqueado na noite da quarta-feira (9), por um homem que se passou por cliente, durante uma corrida perto do loteamento Quintas do Picuaia.



Segundo a Polícai Militar, equipes da 81ª Companhia Independente (CIPM) foram até o local após a denúncia de que um homem havia sido ferido por arma branca.



No local, os PMs foram informados que o mototaxista havia sido levado para uma unidade de saúde da região. A moto havia sido roubada.