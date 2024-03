RMS

Mototaxistas aumentam faturamento em até 100% com greve do transporte metropolitano

A greve de rodoviários metropolitanos, iniciada na madrugada desta quarta-feira (13), afetou sete cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e provocou transtornos para os usuários do transporte urbano. No entanto, em meio ao caos, os mototaxistas por aplicativo e mototaxistas tradicionais aproveitaram a oportunidade para intensificar a atuação nos locais com maior demanda de corridas e lucrar. Em Lauro de Freitas, houve até quem conseguisse ter aumento de 100% no faturamento 100% – em comparação ao está acostumado a arrecadar em um turno.